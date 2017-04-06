Разделили на большие и малые

Из 22 микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных в Хакасии, 77 процентов стали микрокредитными компаниями. Этот статус накладывает серьёзные ограничения как по максимальной сумме займа, так и по возможности привлекать деньги населения.

29 марта закончился срок, который был дан микрофинансовым организациям, чтобы выбрать способ дальнейшей работы и либо стать микрофинансовой компанией (МФК), либо остаться микрокредитной компанией (МКК).

Из 22 МФО, зарегистрированных в Хакасии, 17 стали МКК, три добровольно подали заявления на исключение из государственного реестра МФО, две готовят такие же документы.

Капитал микрокредитной компании может быть минимальным — 10 тысяч рублей. Банк России будет контролировать, как они соблюдают законодательство, через саморегулируемые организации, членами которых обязательно должны являться.

— Участникам рынка микрофинансирования необходимо понимать, что микрокредитные компании не могут выдавать микрозаймы больше, чем 500 тысяч рублей. Также не могут привлекать инвестиции от граждан, которые не являются их учредителями, — пояснил управляющий подразделением Банка России в Хакасии Вадим Лузанов.

Стать микрофинансовой компанией могли только крупные МФО с капиталом не менее 70 миллионов рублей. Контролировать их Банк России будет напрямую. Такой контроль прозрачности и устойчивости МФК даёт им больше возможностей в работе с потребителями. Они могут выдавать займы до одного миллиона населению, привлекать инвестиции от граждан на сумму не менее 1,5 миллиона рублей.

Проверить, является ли компания микрокредитной или микрофинансовой, а также есть ли у неё вообще право называться МФО, можно на официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru, где регулярно обновляется государственный реестр микрофинансовых организаций.

— Пропорциональный надзор за участниками рынка микрофинансирования, когда крупным компаниям дают больше возможностей, но и спрашивают с них жёстче, поможет снизить возможные риски и защитить потребителей, — прокомментировал Вадим Лузанов.

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Кстати



В Хакасии с 2015 года количество МФО сократилось почти на 40 процентов. Это связано с усилиями регулятора по выводу с рынка недобросовестных участников.

Банк России последовательно проводит работу по снижению долговой нагрузки для потребительских займов сроком до одного года. С 1 января 2017 года сумма процентов по основному долгу ограничена коэффициентом 3х, а в случае просрочки по микрозайму — 2х. То есть сумма процентов по основному долгу не может превышать сумму основного долга больше чем в три раза, а сумма процентов по просроченным платежам не может превышать непогашенную сумму основного долга больше чем в два раза. Такие ограничения защищают заёмщиков от чрезмерного роста задолженности.

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