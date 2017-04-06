Россия в СБ ООН ответила на попытку Британии поссорить Москву и Дамаск

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков резко раскритиковал британского представителя Мэттью Райкрофта, заявившего, что президент Сирии Башар Асад «унижает Россию».

Сафронков назвал «сентенции» Райкрофта «абсолютно безответственными, неуважительными, непрофессиональными», выходящими «за рамки дипломатического приличия», передает ТАСС.

«Это категорически неприемлемо, повторяться этого не должно. Слушать мы этого больше не будем», - сказал зампостпреда России.Он упрекнул Лондон в том, что тот «пренебрегает местом» в СБ ООН из-за своей одержимости сменой режимов. В ООН Великобритания пытается продвигать «незаконные планы», заявил представитель России.

Райкрофт упрекал Россию в том, что она поддерживает Дамаск, якобы «злоупотребляя» правом вето в СБ ООН, что, по утверждению британской стороны, привело к «неописуемым» последствиям для жителей Хан-Шейхуна, где, предположительно, произошла химическая атака.

При этом Лондон еще до расследования обвинил президента Сирии и попытался спровоцировать конфликт между Москвой и Дамаском, заявив, что «Асад унижает Россию, показывая, насколько пусты были обещания Сирии ликвидировать свои арсеналы химоружия».

Сафронков призвал Райкрофта не пытаться поссорить Россию с народами Ближнего Востока.

«Я думал, что английская дипломатия с этими рудиментарными методами давно рассталась. Над этим предстоит серьезно задуматься. Повторяю, ни сирийский кризис, ни другие мировые проблемы, включая агрессивный терроризм, нам не решить без реального объединения усилий; мы к коллективной работе готовы», - подчеркнул Сафронков.

Напомним, Москва не согласна с решением Запада с ходу обвинить Дамаск в предполагаемой химатаке, Россия призывает провести расследование инцидента. Однако США и Великобритания уже заявили, что, если действия СБ ООН их не устроят, то они готовы действовать против Сирии в обход Совбеза.

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