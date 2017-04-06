Убийцы полицейских ранили сотрудников Росгвардии в Астрахани

В Астрахани обстреляли сотрудников Росгвардии, трое пострадавших госпитализированы, сообщили в УМВД по региону. СУ СК подтвердил, что нападавшие причастны к убийству полицейских, которое произошло в ночь на 4 апреля.

«Расстреляны двое сотрудников Росгвардии, они остались живы и находятся в больнице», - сказал источник ТАСС, добавив, что нападавшие неизвестны.

Позднее в областном управлении МВД уточнили, что госпитализированы трое сотрудники Росгвардии, один – в тяжелом состоянии.В Минздраве Астраханской области сообщили, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся двое бойцов Росгвардии, третий - в отделении челюстно-лицевой хирургии, у него сочетанные травмы.

В УМВД рассказали, что нападение произошло «при попытке остановить автомобиль во время розыскных мероприятий». Стрельбу открыли на посту, выставленном для поиска обвиняемых в убийстве двух полицейских, передает РИА «Новости».

«Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля,» - пояснили в пресс-службе управления.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, столкновение произошло после того, как были установлены лица, причастные к убийству двух сотрудников ДПС.

Указывается, что сбежавшие после перестрелки с Росгвардией преступники завладели оружием сотрудников правоохранительных органов.Старший помощник руководителя Следственного управления СК России по региону Андрей Хегай сообщил: «По последним данным, один из троих нападавших убит, еще один ранен. Последнему удалось скрыться».

«Ликвидированный предварительно опознан как один из ранее объявленных в розыск по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Источник сообщает, что убитый опознан как Рамзан Кукулаев. Машина нападавших (Renault Logan) найдена брошенной.

Открыто уголовное дело по ст.317, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Источник сообщил, что Ленинский район Астрахани, где произошла перестрелка, «полностью оцеплен, закрыт на въезд и выезд».

В ночь на вторник в Астрахани уже расстреляли двух сотрудников полиции, которые прибыли на оформление ДТП. Полицейские погибли. В розыск объявлены восемь человек, двое задержаны. Глава региона Александр Жилкин заявил, что к преступлению причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

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