Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских банков

Украинские власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в стране стабилизируется, говорится в дополнительном письме Киева о намерениях от 29 марта в адрес МВФ.

«Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», – цитирует РИА «Новости» документ, опубликованный пресс-службой минфина Украины.При этом Нацбанк признает, что украинские «дочки» российских госбанков соблюдают нормативы регулятора и являются платежеспособными.

Более того, как сообщает пресс-служба минфина Украины, Нацбанк и МВФ «договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ».

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции, предложенные НБУ, в отношении пяти структур российских банков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после нападений на отделения финансовых организаций со стороны радикалов и после введения Киевом санкций в отношении все российские банки захотели продать свой бизнес на Украине.

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