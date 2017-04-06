В Абакане пройдёт гала-концерт «Весна в Хакасии 2017»

В драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова 7 апреля пройдет заключительное мероприятие 20-го юбилейного республиканского фестиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии».

С 16 до 17 часов на сцене пройдет церемония награждения победителей в номинациях: «Музыка», «Танец», «Театр», «Оригинальный жанр», «Журналистика». С 17 до 18 часов в фойе будут организованы фотозоны, мастер – классы, интерактивные площадки. В 18 часов на сцене состоится гала-концерт 20-го юбилейного республиканского фестиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии». К участию в гала-концерте приглашены специальные гости, которые ранее были победителями республиканского фестиваля творчества молодежи «Весна в Хакасии» и сегодня профессионально занимаются творчеством. Среди них: Марина Вишневская – солистка Красноярского музыкального театра; Екатерина Полева – джазовая певица, которая в 2009 году на Международном фестивале «Студенческая весна» в Екатеринбурге получила премию президента России по поддержке талантливой молодежи, и в 2010 по студенческой программе «Work and travel» побывала в США, сообщили в пресс-службе министерства экономики Хакасии.

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