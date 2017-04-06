В Абакане жительница частного дома торговала самодельным спиртным

Спиртосодержащая жидкость изъята и отправлена на экспертизу.

Вчера вечером участковый уполномоченный полиции во время проверки частного дома по улице Горького зафиксировал факт реализации самодельного алкоголя. В отношении 39-летней хозяйки дома составлен административный материал по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ей грозит до двух тысяч рублей штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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