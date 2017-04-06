В Кемерово проверили оборудование пунктов весового контроля из Хакасии

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Оборудование, использующееся для сохранности республиканских дорог межмуниципального и межрегионального значения, полностью соответствует предъявляемым требованиям. Об этом выдано соответствующее свидетельство.

Данное оборудование сможет работать в течение года до следующей проверки. Передвижные пункты весового контроля позволяют контролировать большегрузный транспорт и производить расчет компенсации ущерба, наносимого дорогам. Напомним, получить разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия по адресу: г. Абакан, улица Вяткина, 3, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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