В субботу Хакасия пишет тотальный диктант

Проверить знания русского языка можно в главном корпусе Хакасского госуниверситета 8 апреля в 15:00, аудитория 306.

В Абакане акция пройдёт в шестой раз. Любители русского языка нынче будут писать под диктовку текст Леонида Юзефович. С собой необходимо иметь ручку. Регистрация на сайте не требуется, сообщают организаторы акции, институт филологии и межкультурной коммуникации ХГУ.

Тотальный диктант 2017 пройдёт в более чем 800 городах 68 стран.

– Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы, – сказал Леонид Юзефович. – И надо признаться, от мысли, что мой текст напишут двести тысяч человек, захватывает дух.

Справка об авторе:

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

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