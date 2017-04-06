В Хакасии акция «Всемирный день здоровья» переносится

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Изменить время пришлось из-за сильного ветра. Теперь посетить тематические площадки: «Проверь своё здоровье», «Психологическое здоровье», «Здоровое поколение», «Время заняться спортом», «Жизнь без зависимостей» перед АДМ можно будет 12 апреля с 17 до 19 часов.

Всемирный День здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В этом году темой кампании будет борьба с депрессивными состояниями. Цель акции нацелить людей, находящихся в кризисных ситуациях, обращаться за помощью к специалистам. Напомним, в Абакане работает бесплатно и анонимно республиканский Антикризисный центр, по улице Ленина, 36. Кроме того, в республике экстренную психологическую помощь можно получить у профессиональных психологов по круглосуточному телефону доверия: 8-800-250-4425.

 

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