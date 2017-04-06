В Хакасии дело главы ООО «Черногорск отделстрой» Василия Смольникова передано в суд

Он обвиняется в даче взятки в крупном размере должностному лицу.







По информации пресс-службы Следственного комитета России по Хакасии, с 5 июня по 14 декабря 2015 года между ООО «Черногорск отделстрой» и ГКУ РХ «Управление капитального строительства» заключено 14 госконтрактов на строительство домов в Шира для пострадавших в результате массовых апрельских пожаров. 18 ноября 2015 года Смольников передал бывшему ведущему инженеру «УКСа» Юрию Протасову взятку в 200 тысяч рублей за подписание актов о приемке выполненных работ на строительстве домов в Шира. После этого деньги за выполнение госконтрактов были перечислены в ООО «Черногорск отделстрой».

Василий Смольников находится под стражей.

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