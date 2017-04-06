В Хакасии Фонд капремонта успешно прошёл проверку Роскомназдора

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инспекторы установили, что организация внимательно относится к сбору и хранению персональных данных жителей республики.

Специалисты Роскомнадзора в течение месяца проводили проверку в отношении Фонда капремонта. К региональному оператору ежедневно поступают десятки обращений от собственников, в которых люди указывают персональные данные, поэтому в Фонде очень внимательно относятся к сбору и хранению такой информации, что и установили проверяющие.

— Инспекторы Роскомнадзора обратили внимание на то, что специалисты Фонда капремонта не запрашивают у собственников избыточную информацию, а только ту, что нужна для работы, - отметил директор Фонда капремонта Сергей Душенко.

С задачей проверки – выяснить, насколько точно соблюдаются требования федерального закона «О персональных данных»  - Фонд капремонта справился успешно.

 

 

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