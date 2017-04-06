В Хакасии осудили дебоширов, угрожавших приставам

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вступили в силу два обвинительных приговора в отношении жителей республики, пытавшихся напасть на представителей закона.

В октябре прошлого года абазинец впустил судебных приставов в дом, выслушал постановление о  принудительном приводе за неуплату алиментов, а затем взял с кухонного стола нож и со словами «А давно ли судебные приставы не получали в «грудак»? Я сейчас вас буду резать» направился в их сторону. Яро настроенного гражданина обезвредили, в отношении него возбудили уголовное дело. В суде мужчина признал свою вину и был приговорен к одному году лишения свободы условно.

Во втором случае, житель Сорска уклонялся от исправительных работ, был объявлен в розыск. Приставы доставили его в суд. Наказание гражданину изменили на более строгое. Мужчине предстояло провести 20 суток под стражей. После оглашения решения подсудимый произнес фразу: «Я отсюда никуда не уйду, я кого-нибудь убью» и сделал несколько шагов по залу судебного заседания. Пристав применил приёмы рукопашного боя, скрутил мужчину и передал сотрудникам охранно-конвойного подразделения. Дебоширу назначили штраф в 15 тысяч рублей, сообщили в УФССП России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,251