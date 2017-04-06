В Хакасию на Чир Чайаан приедут известные российские и зарубежные театры

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол пройдёт с 2 по 9 июля в столице Хакасии.

Участниками фестиваля станут Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, Приморский краевой театр кукол, а также театр из Екатеринбурга «Желтый квадрат», Кемеровский областной театр кукол имени Гайдара. Приедут на Чир Чайаан и известные драматические коллективы. В частности, Российский академический молодежный театр, Школа-студия МХАТ, Центральный академический театр российской армии, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ. В афишу фестиваля обязательно войдут и зарубежные театры – какие, пока держится в секрете.

 

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