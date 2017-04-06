Хакасия занимает четвертое место в Сибири по темпам роста зарплаты

Среди регионов Российской Федерации по итогам прошлого года республика на 44 месте.

По реальной заработной плате наш регион на первом месте в СФО и на 19 в России. По предварительным данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Хакасия выросла в реальном выражении на 0,2% (в РФ – увеличилась на 0,7%, в СФО – сократилась на 0,8%) и составила 32309,8 рублей. Темпы роста заработной платы в прошлом году достигли 105,9 % к 2015 году, в РФ – 107,8%, в СФО – 105,8%.

Величина заработной платы в 2016 году составила 88,0% от среднероссийского уровня, улучшив свое значение по сравнению с 2013 годом на 0,5%.

В 2016 году рост заработной платы зафиксирован во всех отраслях экономики, кроме оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (99,7% к уровню 2015 года). Наибольший рост оплаты труда отмечен в рыболовстве, рыбоводстве (135,5%), финансовой деятельности (125,7%), строительстве (122,8%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (113,4%), обрабатывающих производствах (112,4%).

В 2016 году значительно повысилась покупательная способность заработной платы до 3,53 набора прожиточного минимума населения республики относительно 3,3 в 2015 году. Это произошло за счет опережающих темпов роста заработной платы по отношению к величине прожиточного минимума.

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