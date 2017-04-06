Жителям Хакасии рассказали, что делать с подозрительными пакетами и сумками

06.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полицейские Абакана и представители общественного совета при УМВД сегодня возле автовокзала республиканской столицы раздавали профилактические памятки.

Из брошюр люди узнавали, как действовать при обнаружении бесхозных сумок и пакетов. Также в памятках есть информация о телефонных мошенниках и о злоумышленниках, пытающихся проникнуть в дом под видом социальных работников.

Полицейские отмечают, абаканцев можно назвать небезучастными и ответственными – они сообщают по телефону 02 об опасных предметах.

Листовки с алгоритмом действий также появятся в образовательных учреждениях города и будут раздаваться гражданам на маршрутах патрулирования.

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