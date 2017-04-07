8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов

Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия поздравляют с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов военных комиссариатов республики!

На протяжении всей истории российский народ самоотверженно и мужественно вставал на защиту своей Отчизны. Слава российского оружия имеет глубокие исторические корни, а сами Вооружённые силы всегда были основой российской государственности. Обеспечивая подготовку кадров для армии, военные комиссариаты играют особую роль в поддержании обороноспособности нашей державы. Весом ваш вклад и в патриотическое воспитание молодёжи, в повышение престижа военной службы, в работу с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых действий, с другими категориями граждан.

Искренне благодарим за безупречную службу. Крепкого вам здоровья, успешного решения всех поставленных задач, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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