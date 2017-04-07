Абаза, Сорск и Таштыпский район помилованы

Эти муниципалитеты устранили нарушения и теперь получают деньги из республиканского бюджета.

В трёх муниципалитетах Хакасии возобновлены межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. Абаза, Сорск и Таштыпский район, вслед за Орджоникидзевским, выполнили поручение главы Хакасии и устранили нарушения Бюджетного Кодекса России.

Напомним, речь шла о нарушении нормативов по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих в 2016 году. На рабочем совещании по сбалансированности бюджета руководитель региона подчеркнул, что, несмотря на хорошие макроэкономические показатели, с которыми республика завершила прошлый год, ситуация в финансово-бюджетной сфере остается напряженной. "В таких условиях увеличивать расходы на содержание управленческого аппарата недопустимо. Наоборот, необходимо обеспечить оптимизацию всех расходов, чтобы максимально сбалансировать бюджет и с наименьшими потерями пройти непростой период", — отметил Виктор Зимин.

В отношении оставшихся трёх муниципальных образований, нарушивших Бюджетных кодекс РФ, ограничение на выплату межбюджетных трансфертов продолжает действовать.

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