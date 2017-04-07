Борцы из Хакасии привезли золото и серебро из Красноярска

На открытом чемпионате Красноярского края по вольной борьбе Алексей Медведев стал победителем в весовой категории до 65 килограммов, а Владислав Сагалаков занял второе место в весовой категории до 61 килограмма.

Состязания, в которых приняли участие более 140 спортсменов из Красноярского края, Хакасии, Тувы и Бурятии, прошли в академии борьбы им. Дмитрия Миндиашвили в Красноярске.

По итогам чемпионата борцы вольного стиля Республики Хакасия завоевали две награды, сообщается на сайте министерства спорта РХ.

- В моей весовой категории заявились 20 спортсменов, — рассказал Алексей Медведев. — Безусловно финальная схватка оказалась самой сложной: я встречался с сильным борцом из Красноярского края Османом Шахгириевым. В дебюте схватки, буквально через две минуты, я уже проигрывал 0:6, не настроился. Но в итоге собрался и методично довел поединок до победы .

- Впереди - Чемпионат СФО, который состоится в Кемерово с 25 по 27 апреля. Основная задача для меня - это попадание в сборную России по вольной борьбе, - добавил спортсмен.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







