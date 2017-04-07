Единая Россия начала прием заявок на благоустройство дворов в Хакасии

Партийный проект "Городская среда" запустили в этом году. Действовать он будет пять лет.

Собственники многоквартирных жилых домов вместе с управляющими компаниями могут оформить заявку на озеленение дворовых территорий, асфальтированние или установку детской игровой площадки. Заявки отправляются в администрацию муниципалитета. Предложения по благоустройству дворов можно оставить на официальном сайте Хакасского Регионального отделения Партии «Единая Россия». Специально для этого на главной станице портала создана вкладка «Городская среда собирает предложения по благоустройству городов», сообщает пресс-служба партии.

За счет бюджетных средств выполняются основные работы: асфальтирование, освещение, установка лавочек и урн. Дополнительные работы по организации парковок, детских площадок, озеленению осуществляются на условиях софинансировпния граждан.

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