К пенсиям россиян введут новую доплату

Пенсионная тематика в нашей стране остается крайне актуальной. Людям интересно узнать, что будет с пенсиями в обозримом будущем. В наибольшей степени интерес возникает из-за сообщений о том, что уже совсем скоро будут запущены глобальные реформы в этой сфере.

Сегодня крайне проблематично рассуждать о том, что будет с пенсиями российских граждан в перспективе нескольких лет. Государство пока старается в полной мере исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Одновременно с этим эксперты все чаще приходят к выводу, что с течением времени делать это будет все труднее.

Тем временем есть для пенсионеров и положительные известия. Так, в Госдуму был внесен проект закона, который предусматривает дополнительную социальную доплату к пенсии. Некоторые подробности раскрыл первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

В том случае, если данный законопроект будет поддержан на высоком уровне, то дополнительную финансовую поддержку пенсионеры начнут ощущать уже с 1 января 2019 года. По мнению парламентария, достойным образом пенсия в последние несколько лет не увеличивается, она лишь индексируется на уровень инфляции, а в отдельных случаях и вовсе ниже. Реального роста пенсии за несколько последних лет не было, уверен Арефьев.

Новое повышение представитель КПРФ предлагает рассчитывать на основе среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в том регионе, где проживает пенсионер. Такой метод, как пояснил Арефьев, является абсолютно справедливым. Он уверен, что нужно отказаться от привязки к прожиточному минимуму пенсионера, так как в реальных условиях на такую сумму оказывается проблематично выжить.

"И эту надбавку мы предлагаем выплачивать тем пенсионерам, чей совокупный доход в месяц не достигает 50 процентов среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в его регионе", - уточнил политик.

Примерно подсчитано, что в случае одобрения проекта закона, в среднем пенсия в РФ поднимется на 47,9 процента и составит 19166 рублей в месяц

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