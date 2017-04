Легенды рока в Москве: Aerosmith

Рок-группа Aerosmith приезжает в Москву

Стивен Тайлер — неизменный лидер Aerosmith — это легендарная фигура, один из долгожителей рок-сцены. Его можно сравнить с такими динозаврами рока, как Мик Джаггер, Пол Маккартни или Джон Фогерти. С середины 1960-х годов он радует поклонников своими оригинальными песнями, написанными в стиле софт-рок.

Если вы хотите лично лицезреть легенду на сцене, закажите билеты на Aerosmith в Москве 23 мая, грандиозный концерт состоится в «СК Олимпийский». Плохие парни из Бостона, несмотря на свой уже очень уважаемый возраст, напомнят россиянам о себе. Обязательно прозвучат самые известные хиты: «Crazy», «I don't want to miss a thing», «Dream On» и другие. На данный момент полная программа выступления еще неизвестна, но фанатам точно не придется скучать.

История Aerosmith: истоки

В начале 60-х мир охватила Битломания. Ливерпульская четверка показала, что может делать с людьми современная музыка. Однако, сладенькие песни про любовь вскоре сменились более прогрессивными вещами, а на пятки наступали продвинутые коллективы: The Doors, Deep Purple, Led Zeppelin. Именно в такой среде и началось творчество Стивена и его первых коллективов.

Постепенно, а именно в 1970 году, был создан неповторимый стиль группы с романтическими балладами и драйвовыми рок-хитами. Понятно, что сначала группу крутили лишь на региональных ФМ-станциях, а выступали рокеры в малоизвестных клубах. Тем не менее уже к середине 70-х появились самые известные вещи коллектива — Sweet Emotion, Walk This Way, Last Child — которые добирались до высших позиций в хит-парадах.

Музыканты на волне успеха, как и многие другие представители альтернативной музыки, увлекались наркотиками, алкоголем и свободной любовью. Но им пришлось отказаться от этого способа жизни, так как этот путь ведет в никуда (многие известные рокеры в те годы уходили в молодом возрасте именно из-за пристрастия к наркотикам).

Концертные туры Aerosmith

На сегодняшний день группа является одной из самых высокооплачиваемых в мире. Если вы хотите купить билеты на их концерт в Москве, придется потратить сумму от 3000 рублей, а места в VIP-ложах и ФАН-зоне будут стоить еще дороже.

Активно гастролировать команда начала с 1970-х. Каждое ее турне — это громкое событие, билеты раскупаются заранее. Поэтому, чтобы увидеть неповторимое шоу живьем, а не в записи, поспешите заказать места в первых рядах.

