Малышей Хакасии приглашают познакомиться с козявочкой

07.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Хакасская республиканская филармония приглашает на музыкальную постановку «Сказочка про козявочку».

9 апреля в 13:00 на сцене Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова в музыкальном спектакле «Сказочка про козявочку» оживёт весёлая, трепетная, добрая козявочка, которая уже заждалась юных зрителей. Она расскажет ребятам о своих приключениях на волшебной летней полянке.

Спектакль поставлен по мотивам одноименной сказки писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Режиссёр-постановщик филармонии Юлия Белогурова постаралась точно передать невесомую, волшебную, жизнерадостную атмосферу сказки.

Сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка известны и горячо любимы детьми нашей страны. На великолепных историях о Серой Шейке, Храбром Зайце, Комаре Комаровиче и множестве других персонажей автора воспитано не одно поколение ребятишек. В героях сказок автор раскрывает национальные особенности русского народа: мощь, трудолюбие, верность своим убеждениям.

Маленькие зрители получат массу положительных эмоций от просмотра музыкальной постановки «Сказочка про козявочку». Продолжительность спектакля – 45 мин. Смотреть её можно с шести лет.

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