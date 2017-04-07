«Онлайн-сцена» и «Ростелеком» представляют онлайн-трансляцию фестиваля «Окно в Швейцарию»

В Москве c 8 по 15 апреля пройдет VI Международный фестиваль камерной музыки «Окно в Швейцарию». Главной задачей фестиваля является знакомство российских слушателей с музыкальной культурой Швейцарии, а также с выдающимися швейцарскими исполнителями народной, классической и современной музыки.

Впервые в этом году фестиваль пройдёт и в Красноярске.

10 апреля в 19.00 (15:00 мск.)

на сайте www.online-scene.com

Трансляция концерта "Музыкальные деликатесы из Швейцарии и Западной Европы XVII — XXI вв." пройдет из Малого академического концертного зала

Красноярского государственного института искусств.

В программе прозвучат сочинения швейцарских и западноевропейских композиторов И.М. Глетле, Х. Холлигера, Ф. Расина, И.С. Баха, А. Вивальди, Г.Ф. Телемана.

Фестиваль будет представлен московским ансамблем "Telemann Consort".

Солисты:

Феликс Ренгли, флейта, профессор Базельской Академии Музыки, считается одним из ведущих специалистов в области современной музыки. В то же время, музыкант интересуется музыкой эпохи Барокко и владеет всеми видами аутентичных флейт.

Светлана Сумачева, сопрано, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, исполняет богатый репертуар камерных произведений и сотрудничает с ансамблем старинной музыки МГК. Вокалистка гастролировала в Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и других странах Европы.

Трансляцию концерта можно увидеть с любого электронного гаджета: компьютера, смартфона, ноутбука, планшета. Для приема трансляции достаточно интернет-канала от 2 Мбит/с. Трансляции можно посмотреть большой компанией с друзьями или организовать коллективный просмотр в социальных учреждениях.

КАК ПОСМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ:

1. Через компьютер или ноутбук заходим на сайт www.online-scene.com

2. Открываем окно трансляции

3. Подключаем компьютер/ноутбук к проектору и выводим видео на большой экран.

4. Проверить подключение можно заранее. Запустив через проектор любое архивное видео с сайта www.online-scene.com

Интернет-проект «Онлайн-сцена» благодарит Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» за техническую поддержку в организации трансляций.

До встречи на онлайн-сцене Сибири.

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