Россия потребует созыва заседания СБ ООН в связи с ракетным ударом США по Сирии

Россия будет требовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом крылатых ракет США по Сирии, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Он отметил, что Россия будет требовать такого заседания первым делом. По словам Озерова, атаку США можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, передает РИА «Новости».В ночь на пятницу США выпустили с кораблей в Средиземном море более 50 крылатых ракет по базе ВВС Сирии возле Хомса. Военный источник в США уточнил, что США целились во взлетно-посадочную полосу аэродрома, самолеты и заправщики. По данным сирийского ТВ, удар привел к человеческим жертвам.

Позднее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам подтвердил, что отдал приказ об ударе по авиабазе, с которой осуществлялась химическая атака. Президент США отметил, что этот удар отвечает «жизненным целям» США.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







