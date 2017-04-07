Требования безопасности к зимнему рабочему костюму на предприятии

В нормативных документах на зимний рабочий костюм нет никаких уточняющих пунктов о различиях в спецодежде для персонала предприятий с различными сферами деятельности. Вся зимняя спецодежда должна соответствовать только теплосберегающим характеристикам материала, использованного при ее изготовлении.

Исключением являются только некоторые рабочие специальности, для которых кроме защиты от холода нужны дополнительные характеристики. Например, в особую категорию выделена одежда для сварщиков.

Для всех остальных категорий производства ГОСТом предусмотрена спецодежда на зимний период, в комплекте из утепленной куртки и брюк или полукомбинезона. Из деталей конструкции допустимы как воротники с меховой отделкой, так и капюшоны.

В зависимости от характера работ, которые выполняются персоналом, из большой массы предложений выбрать наиболее удобную модель не сложно. Тем более, что предложений поставить рабочую одежду в любой комплектации сегодня достаточно. Главный критерий выбора, это соответствующая средним зимним температурам в районе, степень защиты спецодежды.

Что нужно знать, выбирая зимний рабочий костюм

Оставляя неизменными основные требования для зимней спецодежды, с конструкциями кроя сегодня производители обращаются не в меру свободно. Поэтому проверяя, соответствует ли зимний рабочий костюм по тепловым характеристикам климатическим условиям, нужно обращать внимание и на другие детали.

На застежках любого типа должен быть дополнительный ветрозащитный клапан по всей длите куртки. Обязательно проверяется наличие плотного манжета по внутренней стороне рукава. В зависимости от фасона, должны быть: кулиска с регулируемой тесьмой на талии или дополнительная, регулируемая планка по низу куртки. Брюки или комбинезон также должны иметь детали для изменения объема по талии.

Основную защиту в зимнем рабочем костюме обеспечивает утеплитель. Он может быть как двух, так и трехслойным, в зависимости от плотности материала, поэтому его толщина не является важным показателем степени защиты. Верхний материал для зимней спецодежды так же подбирается по нормам, поэтому он никогда не застынет при низких температурах.

Каким бы теплым не был рабочий костюм, по нормам охраны труда, работать в нем на открытом воздухе при зимних температурах разрешается не более 2-х часов.

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