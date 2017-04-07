У жителя Хакасии не нашлось документов на 80 литров молока

07.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники управления Россельхознадзора совместно с госавтоинспекторами провели проверку перевозчиков животноводческой продукции на трассе М-54.

При транспортировке сырого молока в объеме 80 литров водитель не смог предоставить бумаги, подтверждающие ветеринарно-санитарную безопасность продукции. Документы нашлись лишь после составления протокола о привлечении к административной ответственности. Кроме этого, инспекторы задержали ещё двоих нарушителей, перевозивших с нарушениями лошадь и четыре свиных туши, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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