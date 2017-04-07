В Абакане ночью горела многоэтажка

Пожар случился в 00:30 по местному времени в одном из жилых районов республиканской столицы.

Спасать имущество жильцов выдвинулась бригада из десяти огнеборцев и трёх единиц техники. Однако собственники квартир справились в пламенем сами до прибытия пожарных подразделений. В течение двух минут абаканцы ликвидировали загорание.

Чуть раньше, в 23:57 по местному времени, сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в частном жилом доме. В течение получаса пламя сбили. На вызове работали 19 огнеборцев и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







