В д/о «Ветеран» поселка Ай-Дай огнем уничтожены надворные постройки

07.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
Сегодня ночью саяногорским пожарным пришлось выезжать по тревоге в дачное общество «Ветеран» поселка Ай-Дай, где огнем оказались охвачены надворные постройки на одном из участков.
Возгорание в дачном обществе «Ветеран» поселка Ай-Дай произошло поздно вечером, поэтому его не сразу обнаружили и повреждения строений от разгула огня оказались значительными. К моменту прибытия огнеборцев, хозяев на месте не было. Сарай на участке уже практически догорал. А в рядом стоящем вагончике огонь полыхал изнутри. Общая площадь повреждений составила 27 квадратных метров. Из-за ветра возникла реальная угроза перехода огня на соседние дачные участки. Но, благодаря слаженным действиям, пожарным удалось остановить распространение стихии. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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