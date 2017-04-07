В главной библиотеке Хакасии открылась выставка, посвященная Международному дню Земли

Книжная выставка «Green Earth» (Зеленая планета / Земля) в национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова будет работать до 20 мая.

Экспозиция имеет пять разделов: книги, журналы, электронные издания по экологии, флоре и фауне из фондов отдела литературы на иностранных языках. На выставке представлена литература на восьми языках: русском, немецком, английском, монгольском, испанском, чешском, польском, французском. Периодические издания дополняют электронные версии таких журналов, как «Discovery», «World of Animals», издания «Incredible Earth» на английском языке, «GEO», «Science» на английском языке, «National Geographic», сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ..

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