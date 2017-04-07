В Хакасии появилась Ярмарка идей

Это третье мероприятие республиканских Дней молодых учёных, которое открылось сегодня на базе Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова.

Молодые ученые представили свои разработки по различным направлениям. В свою очередь, эксперты-практики оценили работы и поделились мнением о реальности внедрения и нужности проектов для развития экономики региона. Темы площадок разнообразны – инновации в медицине, сельское строительство, экология, легкая промышленность. Как рассказали в министерстве образования и науки Хакасии, Ярмарка идей собрала представителей таких крупных организаций, как «СУЭК», «Разрез Аршановский», «МЖФ г. Абакана», КСК «Людвиг» и многих других.

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