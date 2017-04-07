В Хакасии ремонтируют автодороги

07.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Подрядные организации приступили к работам по заливке швов и трещин на трассах с асфальтобетонным покрытием. Привести автодороги в порядок планируется до конца мая.

Заливка швов и трещин - процедура несложная, но необходимая. Если вовремя не произвести эти работы, в будущем это может привести к появлению глубоких ям и выбоин, и как следствие — к дорогостоящему ремонту. Наиболее активно к этой  работе приступило Ширинское ДРСУ. В настоящее время уже выполнены работы на 54 километрах автомобильной дороги регионального значения Ачинск – Ужур – Шира — Троицкое, сообщили в пресс-службе минтранса РХ. Кроме того,  подрядчики убирают мусор и травяной сухостой в полосе отвода дорог. А с наступлением положительных среднесуточных температур приступят к нанесению разметки на дорожное полотно, замене устаревших знаков и сигнальных столбиков.

 

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