В Хакасии задержали перевозчика подозрительных перепелиных яиц

Фургон, транспортирующий животноводческую продукцию из Красноярска в Абакан, остановили 5 апреля на трассе М-54.

В грузовике инспекторы обнаружили партию яиц без ветеринарных сопроводительных документов. Подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность 624 штук перепелиных и 4320 штук куриных яиц водитель не смог. Сотрудник управления Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении. Позже владелец груза предъявил ветеринарное свидетельство, оформленное в электронном виде, однако к нарушителю будут применены меры административной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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