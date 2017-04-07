В Хакасию едут театральные критики на кочевой фестиваль «Белая Юрта»

С 14 по 17 апреля IV республиканский кочевой фестиваль «Белая Юрта» (Ах Иб) гостеприимно распахнет двери и соберёт под своими сводами любителей театрального искусства.

Каждый день, с утра и до позднего вечера, театральные коллективы будут удивлять, восхищать и вдохновлять любимых зрителей. В афише фестиваля «Белая Юрта» представлены постановки трёх профессиональных театров республики: Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова, Русского республиканского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова и Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген». Программа театрального празднества порадует любого зрителя, каждый найдет постановку, созвучную душе и настроению.

Сценические работы будет оценивать авторитетное жюри во главе с театральным критиками, специально приглашенными в Хакасию: эксперт столичных и российских театральных фестивалей, театровед Нина Карпова; Секретарь Союза театральных деятелей РФ, Председатель Совета республик СТД РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Республики Калмыкия, режиссер Борис Манджиев. В состав жюри войдут: заслуженный артист РФ и РХ Виктор Шлык; драматург, художник, заслуженный деятель искусств РХ Александр Котожеков; доктор философских наук, заслуженный деятель науки РХ Лариса Анжиганова; кандидат филологических наук Нина Майнагашева.

Организаторы фестиваля,Союз театральных деятелей Хакасии, приготовили множество приятных сюрпризов для участников и зрителей «Белой Юрты».

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