Вырос спрос на популярные пляжные направления

По информации, представленной на сайте Ассоциации туроператоров России, в текущем году существенно вырос спрос на популярные летние пляжные направления.

По итогам первых месяцев текущего года количество купленных туров увеличилось более чем на 90% по сравнению с прошлым годом. Анализ рынка показал, что лидером бронирования стала вновь открывшаяся для россиян Турция. Чаще всего запросы в рамках онлайн-сервисов делались в отношении пятизвездочных отелей с питанием AI.

На размещение категории 5* было нацелено 29,7% потенциальных туристов, при этом гостиницы уровня 4* здесь, хотя и незначительно, но все же проиграли, поскольку на их долю пришлось 28,3% запросов. Поиск путевок с отелями 3* присутствовал лишь в 17,7% случаев. Заметно выросло по сравнению с прошлым годом количество приобретенных туров с питанием формата All Inclusive и Ultra All Inclusive: сразу на 95,7%. В общей сложности путевки в этом направлении составили более половины от всех покупок россиян. Также выросло количество туристов, планирующих семейный отдых с детьми. Относительно конца прошлого года рост здесь составил 74,6%. Но все же подавляющее большинство поисковых запросов направлено на отдых вдвоем: 65,8%.

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