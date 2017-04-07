Хакасия активно готовится к пропуску «большой воды»

Паводковая обстановка на территории республики стабильная. На реках наблюдается ледостав с полыньями, местами лед вскрылся, есть остаточные забереги. Начало ледохода, ориентировочно, произойдет в десятых числах апреля.

Запасы воды в снежном покрове по бассейну реки Абакан, рек Чулым, Томь, Енисей составляют от 30 до 220 процентов от нормы. В периоды резкого потепления при интенсивном снеготаянии специалисты не исключают риски подтопления пониженных участков местности, размыва дорог, мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах от склонового стока и разлива малых рек. В настоящее время в Хакасии ведется круглосуточный мониторинг за паводковой обстановкой. Для сбора оперативной информации работает 33 гидрологических поста Республиканского гидрометцентра, 26 временных постов от Управления инженерных защит Хакасии. Дополнительно, для контроля уровней воды (река Абакан вблизи населенных Апчинаев, Абаза, река Таштып у села Таштып), установлены автоматические датчики с выводом оперативной информации в дежурные службы. Также для исследования гидрологической ситуации на реках будут применяться беспилотные летательные аппараты, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

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