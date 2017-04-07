Хакасскому языку обучат всех желающих в главном вузе республики

07.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В ХГУ стартовал набор на программу дополнительного профессионального образования «Элементарный курс хакасского языка».

 

 

 

 

- Такой курс реализуется в нашем институте уже второй год.  В этом году первый раз формируется группа для детей от пяти лет,  – рассказала специалист учебно-методического центра ИПКиПК Наталья Аешина.  

За три месяца слушатели изучат фонетику, времена и падежи, познакомятся с базовой лексикой по темам: работа, хобби, моя семья и дом, сообщили в пресс-службе вуза. Занятия будут проводиться по авторской методике заведующего кафедры хакасской филологии Инги Кызласовой. По окончании курса взрослые и дети, прошедшие обучение, смогут общаться на хакасском языке, поддерживать беседу.

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