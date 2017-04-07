Жители Абакана сами могут обезопасить свою жизнь

07.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полицейские и представители общественности вручили горожанам памятки с алгоритмом действий при обнаружении подозрительных предметов.

В текстах листовок информация о действиях при обнаружении бесхозных сумок и пакетов. Активисты и правоохранители призвали прохожих к бдительности в случае общения с мошенниками, попыток неизвестных проникнуть в дом под видом социальных работников, сообщает пресс-служба МВД России по РХ. Ответная реакция людей порадовала волонтёров. Посетители автовокзала рассказывали, что ранее сообщали в правоохранительные органы о забытых в общественных местах сумках. Чаще полиция находит хозяев вещей, которые не представляют опасности для окружающих. В ближайшее время листовки-памятки получат учащиеся школ и прохожие.

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