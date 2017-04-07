Жители Хакасии отправили космонавтам открытки

Сегодня на главпочтамте Абакана состоялась торжественная выемка писем, поздравительных адресов и рисунков из ящика "Почта в Звёздный городок".

В акции поучаствовали жители республики и дошколята из абаканских детсадов. Малыши заранее приготовили тематические открытки, изобразив Юрия Гагарина. Директор Хакасского филиала Почты России Дарья Цилина объяснила детям правила пересылки, помогла заполнить конверт. Свои рисунки ребята опустили их в специальный почтовый ящик, выбрав имена и фамилии адресатов. Воспитанникам детсадов рассказали о первом полёте человека в космос и Дне космонавтики, провели экскурсию по главпочтамту, показали выставку почтовых карточек СССР, по которым можно изучать историю освоения космоса, сообщает пресс-служба УФПС РХ.

Поздравления от жителей Хакасии и детей отправлены в Звездный городок. Желающие порадовать космонавтов своим поздравлением могут до 12 апреля опустить открытку, письмо, почтовую карточку в специальный ящик на почте. Корреспонденцию доставят космонавтам Роскосмоса.

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