Жительниц Хакасии обвела вокруг пальца продавец китайских шуб

В полицию республиканской столицы поступило около десяти заявлений от обманутых женщин.

Клиентки из Хакасии и соседнего Красноярского края заказали у 25-летней гражданки меховую верхнюю одежду. В соцсети продавец обещала доставить норковые и песцовые шубы из Китая, однако деньги покупательницы заплатили, а шуб так и не было. На руках у некоторых женщин оказались расписки. Заявительница из посёлка Черёмушки отдала аж 32 тысячи рублей за изделие из песца.

Полицейские опросили продавца. Девушка пояснила, что накладки с доставкой возникли по причинам, которые от неё не зависят. Она обязалась возместить ущерб своим клиенткам. Сотрудники проверяют эту информацию и проводят по фактам обращений проверки, сообщили в УМВД России по Абакану.

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