Яркий, искренний и эмоциональный: в Абакане состоялся гала-концерт фестиваля «Весна в Хакасии»

В отборочных тура 20-го юбилейного республиканского фестиваля творчества молодёжи приняли участи больше восьми сотен талантливых парней и девушек со всей Хакасии.

Накануне в драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова состоялся гала-концерт фестиваля "Весна в Хакасии". Для начала организаторы вручили дипломы всем отличившимся во время отборочных туров. Лучших выбирали в номинациях: "Музыка", "Танец", "Театр". "Оригинальный жанр", "Журналистика". В каждой из них были свои подразделения. Но для участников, а их было больше восьми сотен, главное совсем не диплом, для них важно показать себя, получить ответную реакцию от зрителя. почувствовать себя настоящим артистом. И такая возможность у талантливой молодёжи Хакасии была — на гала-концерте.

Перед началом праздника гости и участники могли сделать интересные снимки в разных фотозонах, организованных в фойе театра. всеобщее внимание привлекали танцоры, певцы и модели, уже переодевшиеся в костюмы для выхода на сцену. Тут можно было встретить главного героя фильма "Маска", уйму милых полицейских, девушек в уникальных коллекциях одежды.

Свободное место в зале найти было сложно. На гала-концерт "Весны в Хакасии" пришли родственники, близкие и друзья участников, а также те, кто любит настоящее и искреннее творчество, такое на экранах телевизоров редко встретишь, а вот каждый, кто выходил на сцену драмтеатра, старался отдать все свои эмоции зрителям.

30 великолепных номеров, 3 часа смеха, слёз. переживаний, внутренних раздумий. Гости праздника не жалели аплодисментов ни для кого, но для участников, постаравшихся лучше других, — особенно.

Буквально "взорвала" зал приглашённая гостья Екатерина Полева. Она когда-то также была участницей республиканского фестиваля, а сейчас певица гастролирует по Китаю и России. Девушка посоветовала всем участницам кайфовать на сцене, проживать каждую секунду выступления, быть настоящими и не бояться реакции зрителя. Катя Полева исполнила две песни и на каждой зал подпевал и пританцовывал.

Фестиваль можно назвать уникальным. Мероприятие, которое дарит столько эмоций стольким людям, заслуживает такого определения.

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