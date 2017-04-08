Число погибших в результате атаки коалиции США под Раккой выросло до 20

Количество жертв среди мирного населения в результате атаки с воздуха международной коалиции под началом США под Раккой оказалось вдвое выше, чем считалось ранее.

При бомбардировке населенного пункта Хунейда к западу от Ракки погибло 20 гражданских, в том числе четверо детей, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сурия аль-Эн».

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Накануне несколько мирных жителей погибли в результате массированного удара США крылатыми ракетами «Томагавк» по объекту ВВС Сирии.

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