Глава Хакасии поздравил сотрудников военных комиссариатов

08.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Слова благодарности от Виктора Зимина прозвучали в адрес военнослужащих и ветеранов.

- Ваш вклад в патриотическое воспитание и становление нашей молодежи сложно переоценить, - сказал глава Хакасии. - На сотрудников военкоматов Родина возлагает ответственную, но священную задачу – подготовить будущих защитников Отечества.

Виктор Зимин поблагодарил военкомов за поднятие авторитета военной службы, педагогическую деятельность и подготовку срочников к службе в армии.

- От профессионализма ваших сотрудников зависит оборонная способность России, - подчеркнул Виктор Зимин. - Наша могучая армия начинается с военных комиссариатов, где трудятся настоящие знатоки своего дела. Искренне благодарю вас за службу. Желаю вам сибирского здоровья, благополучия, мира и добра!

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