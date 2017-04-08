Иномарку с инвалидом без ног искарёжило на трассе в Хакасии

Мужчина по неизвестной причине сначала наехал на дорожный знак, а потом и на бетонное ограждение на мосту.

Авария произошла накануне днём под Пригорском. За рулём иномарки находился инвалид без ног. Мужчина ехал из Абакана в Красноярск и, по непонятным пока причинам, перед мостом через реку Биджа сначала наехал на дорожный знак, затем машина "влетела" в бетонное ограждение, сообщает ctv7.ru. В момент ДТП других транспортных средств на этом участке дороги не было, поэтому помощь инвалиду оказывали автолюбители, которые проезжали мимо уже после аварии, они же вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали.

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