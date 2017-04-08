Максим Карамашев: почему Хакасия не может усвоить уроки огненных игр?

Два года прошло с момента страшных пожаров, уничтожавших всё на своём пути. В апреле 2015-го десятки жителей республики остались без крыши над головой.

Апрель 2017. Ситуация повторяется. Сухая трава. Сильный ветер. Люди, поджигающие мусор на своих участках, несмотря на предупреждения спасателей, противопожарный режим и информацию о запретах поджогов в СМИ. На прошлой неделе 400 человек вышло тушить полыхающую степь близ села Новоенисейка. На этот раз им удалось победить стихию и ликвидировать огненный фронт длиной в десять километров.

Парадокс, говорит ведущий рубрики "Капли" на телеканале РТС, ведь респонденты, опрошенные им, осознают всю опасность игр с огнём. Однако сводки пожарных служб говорят обратное: поджигали и продолжают поджигать и сухостой на приусадебных и дачных участках, и мусор, пусть даже в железных бочках. Одного порыва ветра достаточно, чтобы языки пламени перекинулись на имущество.

Видео: РТС

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