Путин рассказал, что ждет пенсионеров

После окончания президентских выборов россияне приготовились к так называемому "закручиванию гаек" со стороны властей. Так уж повелось в нашей стране, что многие из предвыборных обещаний остаются на словах, тогда как реальность оказывается очень суровой.

Особенное беспокойство по поводу своего будущего высказывают пенсионеры. Люди из этой категории честно признаются, что их материальное положение оставляет желать лучшего. Несмотря на все те меры поддержки, которые правительство оказывает пенсионерам, количество проблем остается колоссальным.

Под взором общественности оказался свежий комментарий со стороны президента РФ Владимира Путина. В нем он обрисовал перспективу развития пенсионной системы. Глава государства сразу же заверил население страны в том, что власти не будут снимать с себя исполнение социальных обязательств. Более того, как отметил Путин, в будущем пенсии будут индексироваться в разы интенсивнее, нежели это происходить сейчас. В частности, процент индексации будет превышать уровень инфляции.

Приятным новшеством, которое должно быть реализовано в краткосрочной перспективе, является то обстоятельство, что пенсии подведут к размеру заработной платы человека, которую он получал до выхода на заслуженный отдых. Владимир Путин пообещал в самое ближайшее время проработать этот вопрос.

Таким образом пока получается, что власти нашей страны согласились с трудностями в жизни пенсионеров. Они пообещали уделять максимальное внимание их материальному положению, тогда как сроки реализации масштабных изменений не озвучиваются.

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