Си Цзиньпин: Китай и США должны усилить военное сотрудничество

Китай и США должны расширить сотрудничество в военной сфере, а также совершенствовать диалог на всех уровнях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Китайский лидер призвал, в частности, совершенствовать механизм взаимного оповещения о военных операциях, развивать нормы поведения для того, чтобы безопасно взаимодействовать как на суше, так и в воздухе и море, передает РИА «Новости».«Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных», - заявил Си Цзиньпин.

По его словам, безопасность в военной сфере и взаимное доверие послужат основой для стратегического партнерства двух стран. Пекин и Вашингтон, по словам лидера КНР, должны поддерживать контакты военных всех уровней, проводить консультации министерств обороны и вести диалог по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Заявление Си Цзиньпина было сделано на фоне ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Сообщается, что президент США Дональд Трамп уведомил главу КНР об американском запуске ракет по Сирии непосредственно в момент этой атаки во время встречи глав государств.

Как ранее заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Си Цзиньпин «с пониманием» отнесся к удару США.

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