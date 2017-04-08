Талые воды подтопили десятки домов в Алтайском крае

В Рубцовске паводок начался из-за интенсивного таяния снега и поднятия уровня грунтовых вод.

Сегодня в полдень вода зашла на 76 приусадебных участков и в 31 частный жилой дом. Пострадали 187 человек, из них 20 детей. Уровень воды выше пола на пять сантиметров. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Открыты четыре пункта временного размещения людей: гостиница «Центральная», общежитие, гостиничный комплекс «Алей», санаторий «Юбилейный». Для двух жителей частных домов администрация Рубцовска выделила квартиру из маневренного фонда.

11 бригад продолжают откачивать талые и грунтовые воды с придомовых территорий. Организовано бесперебойное водоснабжение, электроснабжение, транспортное сообщение в зоне подтопления жилого сектора. Появились и временные тротуары на подтопленной территории.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







