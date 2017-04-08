В разных странах мира прошел «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант», в ходе которой каждый может проверить свое владение русской орфографией и пунктуацией, прошла в ряде стран мира.

В Германии желающие проверяли свою русскую грамотность в девяти городах, среди них Берлин, Карлсруэ, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дрезден, Гамбург, передает ТАСС.

Около 150 человек приняли в субботу участие в образовательной акции «Тотальный диктант» в Индии. Акция прошла во всех пяти Российских центрах науки и культуры (РЦНК) в республике. Диктант писали соотечественники, живущие в Индии, их дети, дипломаты, а также учащиеся школы при российском посольстве, индийские студенты, изучающие русский язык.В Варшаве диктант написали сегодня около 80 человек. Акция прошла во Дворце науки и культуры на площадке Высшей школы «Вшехница Польска». Для победителей четыре спонсора подготовили призы и подарки. Среди них - два билета на автобус в Санкт-Петербург и книги на русском языке. Примечательно, что польских участников было больше половины.

В акции поучаствовали также жители городов Краков, Люблин и Вроцлав. Там к этой инициативе также присоединились по несколько десятков человек.

«Тотальный диктант» по русскому языку впервые прошел в субботу в двух городах Литвы - в Вильнюсе, а также в Висагинасе, где преобладает русскоязычное население.

Тем временем, на Украине акцию отменили по всей стране из-за агрессии и угроз со стороны националистов.

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