Хакасия почтила память жертв терроризма в Питере

Больше тысячи человек пришли сегодня на Первомайскую площадь Абакана, чтобы почтить память жертв последнего теракта в Санкт-Петербурге.

Казалось, что идею поддержала сама природа. 8 апреля в Хакасии стихли ветры гулявшие по республике все последние дни и, наконец-то, выглянуло весеннее солнце. На фоне небесной синевы ярко реяли флаги разных политических партий, за исключением, пожалуй, КПРФ. Видимо, у продолжателей дела Ильича иное отношение к трагическим событиям в северной столице. Впрочем, не о них речь. Абсолютное большинство людей, пришедших на площадь, появились там вовсе не для того, чтобы встать под партийные знамена. Внезапно оказалось, что далекий Питер гораздо ближе, чем кажется.

- У меня в Петербурге учится сын. В день теракта оборвала телефон. Места себе не находила. Слава Богу всё обошлось. Но безумно жаль погибших людей, - говорит жительница Абакана Светлана Степанова.

- Моя сестра каждый день ездит по той ветке метро, где произошел взрыв, - рассказывает Андрей Степнов, - на 20 минут она со смертью разминулась, - с дрожью в голосе рассказывает мужчина.

Таких историй на Первомайской площади много. И само их наличие живое свидетельство того, как сильно связана Хакасия через друзей и знакомы, через близких и родственников с северной столицей. Впрочем, как и вся Россия.

На сцене, между тем, выступали совершенно обычные люди. Никаких представителей официальной власти. В этот день люди ей обличенные просто стояли в толпе участников акции вместе со всеми. А когда она закончилась, в небо выпустили белые шары, как символ тех душ, что ушли в Питере на небо 3 апреля.

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