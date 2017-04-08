Жители Хакасии вышли на акцию против проявления терроризма

08.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня на Первомайской площади люди выразили своё отношение к распространению угрозы уничтожения мирного населения.

Акцию, которую организовала Общественная палата РХ, поддержал глава республики Виктор Зимин. Хакасия присоединилась к другим регионам страны и поддержала общие усилия в борьбе против терроризма. Массовые акции памяти прошли во многих городах России. Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл взрыв в вагоне с пассажирами. Пострадали десятки человек. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Терроризм". Жители Хакасии почтили память погибших минутой молчания. Многие пришли с цветами. Со сцены звучали призывы против терроризма и патриотические песни. Ранее глава Хакасии выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в метро.

 

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